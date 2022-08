Poursuivi sur accusations de viol : Le vigile séquestre et abuse d’une mineure de 16 ans C’est une sombre affaire que nous rapporte le quotidien « Le Témoin ». Poursuivi pour viol et séquestration sur une mineure de 16 ans, le vigile Mohamed Diallo pourrait compromettre son existence…

C’est avec le cœur meurtri qu’Aliou Der, l’oncle paternel de la victime, A. D., qui vit à Tivaoune Peulh avec sa grand-mère maternelle, raconte la mésaventure de sa nièce, qui a été séquestrée et violée par le sieur Mohamed Diallo.



D’après son récit, le 1er juillet dernier, la victime avait quitté Tivaouane Peul pour leur rendre visite à Grand Médine. Ainsi, elle a passé la journée avec eux jusqu’à 15 heures, avant de quitter ladite localité pour retourner à Tivaoune Peulh.



Aux environs de 21 heures, l’oncle en question a reçu un appel de la grande sœur de la victime, qui l’a informé qu’A. D. n’était toujours pas arrivée à destination et qu’elle n’arrivait pas à la joindre sur son téléphone. Aussitôt, l’oncle a tenté de joindre l’adolescente. En vain.



C’est par la suite que ses sœurs l’ont informé que la victime sortait avec un vigile du nom de Mohamed Diallo. Pour en avoir le cœur net, l’oncle s’est renseigné sur le quartier où habite le vigile, avant de se procurer son numéro auprès des voisins. Selon toujours l’oncle de la victime, il a ainsi appelé le sieur Mohamed Diallo, qui a juré n’avoir pas vu la jeune fille.



Par la suite, la grande sœur de la victime a appelé le mis en cause, le menaçant d’appeler la police pour dénoncer la disparition de la victime. Paniqué, il a demandé à son interlocutrice de ne pas aller à la police et de patienter. Et c’est le lendemain que la victime a regagné la maison.



Soumise à une interrogation, elle n’a voulu rien dire au début, avant d’avouer plus tard qu’elle a été séquestrée et violée par le nommé Mohamed Diallo. Selon elle, le mis en cause l’a retenue dans sa chambre à la Patte d’Oie, pour entretenir avec elle des rapports sexuels forcés à deux reprises.



Face aux limiers, le mis en cause nie les faits qui lui sont reprochés.



« Je n’ai jamais séquestré ni abusé de la victime. C’est elle qui est venue chez moi de son propre chef et, est restée pendant deux jours. Nous entretenons une relation amoureuse depuis 3 ans.



D’ailleurs, c’est elle qui m’a informé de sa venue à Grand Médine et m’a promis de passer me voir. Lorsqu’elle m’a appelé, nous sommes allés à la Brioche dorée avant de revenir chez moi, où elle est restée jusqu’à 17h. Quand je lui ai proposé de la raccompagner, elle m’a dit qu’une personne devrait venir la récupérer. Ayant appelé cette personne en vain, elle a décidé de passer la nuit chez moi… »















