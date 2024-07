Poursuivie pour diffamation par Mansour Faye, Mimi Touré persiste et signe

Dans une déclaration à la sortie du Tribunal de Dakar, hier, l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, a vigoureusement défendu ses accusations de «carnage financier» contre l’ancien ministre Mansour Faye, dans la gestion des fonds Covid 19. Celui-ci l’a poursuivie pour diffamation. « C’est le monde à l’envers que Mansour Faye porte plainte contre moi, parce que j’ai dit qu’il y avait eu un carnage financier autorisé par son beau-frère, l’ancien président Macky Sall », a dénoncé Mme Touré devant la presse, nous dit "Le Témoin".



Elle a ensuite cité le rapport accablant de la Cour des comptes, « organe extrêmement sérieux » selon elle, pour étayer ses propos: « Ils ont dit qu’il y a 20 milliards qui n’ont rien à voir avec la Covid. Au lieu d’acheter la tonne de riz à 120 000 FCfa, on l’a achetée à 145 000 FCfa. La Cour des comptes a dit qu’il y a eu une surfacturation de 2 milliards 749 millions ». Aminata Touré a rejeté les tentatives de « jouer sur les mots », affirmant que le rapport de la Cour des comptes demandait la traduction en justice du Directeur administratif et gestionnaire (Dage) de Mansour Faye. Selon elle, ce dernier a avoué avoir agi sur instructions du ministre concernant les prix surfacturés, comme l’indique le rapport, page 102. « C’est un véritable scandale pour moi d’avoir passé toute la journée ici, à la barre », a tonné l’ex Première ministre. Qui fut un pilier du régime du président Macky Sall !

