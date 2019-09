Pr. Abdoul Aziz Kassé: « La prévention aurait pu éviter 75% de décès du cancer »

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Le Dr. Abdoul Aziz Kassé a exposé les dangers du cancer devant les femmes de la Senelec, à l’occasion du lancement de de prévention contre les cancers du sein et du col de l'utérus. D’après Le Témoin, il a indiqué qu'à elle seule, la prévention aurait pu éviter 75% de décès par le cancer. Puisque, estime-t-il, le traitement du cancer coûte cher.



« Il faut l'équivalent de 15 salaires pour le traitement d’un malade de cancer en milieu urbain et l'équivalent de dix récoltes de dix familles en milieu rural. Le cancer ruine l’économie nationale. Le cancer est devenu une priorité », prévient le maitre de conférences de l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos