Pr Abdoulaye Sakho sur les droits Tv de la Coupe du monde : «Le Cnra devait appeler Emedia et la Rts autour d’une table» Pr Abdoulaye Sakho appelle le Conseil national de régulation de l’audiovi¬suel à réunir autour d’une table la Rts et le Groupe Emedia pour trouver une solution sur les droits tv de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le coup d’envoi de la Coupe du monde Qatar 2022 a été donné hier. Pendant ce temps, un autre match entre le Groupe Emedia et New World, concernant les droits tv attribués à la Rts, suit son cours. La chaine nationale, on le rappelle, avait perdu l’appel d’offre face à Emedia.



Invité du Jury du dimanche, hier, sur Iradio et Itv, Pr Abdoulaye Sakho, agré¬gé du Droit privé, directeur fondateur du Master du droit de la régulation et du Master du droit du sport, a été interpellé sur les droits de retransmission de la Coupe du monde.



«Les droits télés pour les comprendre, il faut une approche économique et une approche juridique. L’économie, c’est que c’est un marché dans lequel on va puiser pour trouver des produits qui sont les droits sur les productions indépendantes et les droits télés. Ce qui nous intéresse, ce sont les droits télés qui s’expriment sur un marché dans lequel il y’a l’offre et la demande», a-t-il dit.



Emedia a saisi la Commission de la concurrence de l’Uemoa qui a déclaré recevable la plainte contre New World et la Rts. Qui va gagner ?

Pr Abdoulaye Sakho joue la prudence : «Je ne suis pas au tribunal pour dire qui a raison ou qui a tort. Mais, je crois qu’aujourd’hui, d’après ce que j’ai vu, la Commission de l’Uemoa déclare recevable l’action qui a été intentée par le groupe Emedia contre l’attribution à la Rts. Cela veut dire que c’est digne d’intérêt malgré tout.» Interrogé sur la position de la Fifa par rapport à ce qui se passe, M. Sakho indique que la Fifa veut que le maximum de personnes regarde les matchs.



«La Fifa a déjà cédé à un intermédiaire. Quand vous cédez, vous avez donné à quelqu’un. Par contre, le problème est pendant actuellement devant la justice communautaire. Donc, on reste à l’état et on diffuse. Toutefois, ce serait intéressant que le Cnra appelle les gens autour d’une table pour trouver une solution», préconise-t-il.

