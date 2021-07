Pr. Amsatou Sow Sidibé sur les sanctions à l’Ucad: «J’ai senti que c’était les parents qui étaient sanctionnés» «J’étais très triste quand j’ai vu des étudiants s’adonner à la violence et être sanctionnés. » C’est la réaction du Pr. Amsatou Sow Sidibé, qui a participé à la cérémonie de remise de diplôme des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Ucad, dont elle est la marraine.

Après les décisions du Conseil de discipline de l’Assemblée de l’université, elle « a senti que c’était les parents qui étaient sanctionnés. Parce que fatigués, s’étant occupés de leurs enfants jusqu’à cet âge. En tout cas, ne perdez pas courage, poursuivez, soyez persévérants parce que les jeunes, il faut les accompagner », informe "Le Quotidien"

Suite aux violences notées à l’Ucad après les élections des amicales en juin, un étudiant parmi les 45 a été exclu de façon perpétuelle, tandis que les 44 autres ont écopé d’exclusions allant de 2 à 5 ans.



