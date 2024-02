Pr. Aziz Salmone Fall : «Un gouvernement d'union nationale et de salut, doit succéder au Président Sall en avril » Professeur de sciences politiques, d’anthropologie, de relations internationales et de développement international à l’Université McGill et à l’Université du Québec à Montréal (Uqam), Aziz Salmone Fall relève que la situation politique qui prévaut au Sénégal actuellement, symbolise l'«agonie d'un régime libéral hybride, qui tente de se recomposer avec sa famille naturelle et une gauche dénaturée», nous apprend le quotidien "Tribune".

Soulignant que « le mode néocolonial de croissance issu des indépendances négociées, s'achève dans tout le Sahel », le membre fondateur de la Plateforme progressiste Seen Égal-e – Seen Égalité porte une proposition pour assurer la transition entre la fin du mandat du Président Macky Sall, en avril et la tenue de l’élection prévue le 15 décembre, jusqu’à nouvel ordre.



« Au 3 avril, le président doit finir son mandat. Les prisonniers politiques doivent d'ici là, être libérés. Les candidats et candidates qui aspirent à diriger le pays, doivent être tous et toutes dûment validées. Un gouvernement d'union nationale et de salut doit succéder au Président Sall en avril », déclare Aziz Salmone Fall.



De la même manière, selon le journal, il propose des réformes pour sortir le Sénégal de l’ornière. Notamment, une assemblée constituante et une troisième République tournée vers une Afrique souveraine.



