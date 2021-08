Pr Cheikh Ibrahima Niang sur la gestion de la covid-19 : «L’’heure n’est pas à la récupération politique. Socio-anthropologue, le Pr Cheikh Ibrahima Niang est d’avis que l’heure n’est pas à la récupération politique en tenant compte de la situation liée à la gestion du Covid-19.

«L’’heure n’est pas à la récupération politique. Pour le moment, on a besoin de toute la société, quelles que soient les identités culturelles ou sociales. D’autant plus, quand la société est confrontée à un défi qui la dépasse, elle fait taire ses querelles internes. Elle crée une cohésion, un bloc à partir duquel on fait face à l’adversité», a d’emblée soutenu le Pr Cheikh Ibrahima Niang.



Invité de l’émission ‘’Jury du dimanche’’, le socio-anthropologue d’ajouter qu’«au début, il y avait cette union sacrée. Ensuite, bien avant la fin, le discours politicien s’en est mêlé.»



Poursuivant, il note ceci : «Or, dans la lutte contre les épidémies, dès que le politique prend le dessus, que l’on utilise une épidémie pour obtenir des gains politiques des deux côtés, nous avons une décrédibilisassions du discours. Parce que dès que vous dites quelque chose, on dit c’est parce que vous êtes aligné. Alors que le discours scientifique cherche une neutralité par rapport au camp politique.»



Revenant sur les dernières révélations faites par le Dr Babacar Niang de Suma Assistance sur la vente du matériel médical dans la lutte contre le Coronavirus, le Pr se veut clair en faisant savoir qu’«il va falloir faire le point dans tous les cas. Mais, à l’heure actuelle, est-ce qu’une plainte ne va pas créer un martyr et amplifier des polémiques au niveau de la société

