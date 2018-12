Pr Issa Sall : « se lever et dire qu’on va sortir du CFA, c’est prétentieux »

Il ne faut pas s’attendre à une sortie avec fracas de la zone franc avec Pr Issa Sall comme président de la République.



Lors de l’assemblée générale de la Convention nationale des jeunes du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), mardi, le candidat à la candidature pour la présidentielle du 24 février, a abordé le thème du franc Cfa en ces termes : « se lever et dire qu’on va sortir du franc Cfa, c’est trop prétentieux. C’est une question qui nous lie à d’autres. Il faut éviter ce genre d’engagements, car cela ne mène à rien ».



Pour autant, le leader du PUR reste convaincu qu’une renégociation s’impose.











Le Quotidien

