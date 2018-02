Pr Malick Ndiaye: "Le Sénégal est en danger"

Invité de l’émission "Objection" hier, dimanche 25 février 2018, le Pr Malick Ndiaye a posé un diagnostic de la situation actuelle du Sénégal. Et c’est pour tirer la sonnette d’alarme, en prévenant que «le Sénégal est en danger». Livrant les résultats d’une étude d’un mois et demi (du 12 janvier au 22 février) par son laboratoire sur la situation actuelle de notre pays, le Directeur du Laboratoire de prospective et de sciences des mutations, souligne l’hypothèse que ce danger «n’a rien à voir avec les espiègleries de la sphère politique, qui est en voie de crétinisation pouvoir-opposition».



Poursuivant son propos, au micro de notre confrère Baye Oumar Guèye, il déclare: «La société sénégalaise est tout simplement en train d’être ensauvagée avec des problèmes faux qui, en réalité, dissimilent son véritable problème qui n’est rien d’autre que le basculement dans l’ère du non travail avec toute une série de gens qui se sont enrichis sans travailler ou ont pris des fonds auxquels ils n’avaient pas droit et qui font de la politique tout simplement pour se conserver».



«La société sénégalaise doit accepter que la sphère politique ne reflète pas réellement les problèmes que nous avons. Ces problèmes, c’est que nous sommes en train de basculer dans un espace où les gardiens qui travaillent, les corps habillés qui passent leur temps à prendre des risques, les enseignants, les éducateurs… et surtout, les instituteurs qui sont un maillon fort de l’éducation, n’ont pas accès au minimum», déplore l’ancien souteneur de l’actuel président de la République au sein de la coalition Macky 2012.



Précisant que le travail n’a pas pour but simplement de se remplir la poche, le Pr Malick Ndiaye dira : «Le travail forme à la moralité, à l’éthique, à la religion, c’est pourquoi dans la formule des Chrétiens, il est dit : «prie et travaille». Cette formule rejoint celle de Cheikh Ahmadou Bamba, «travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prie comme si tu devais mourir à l’instant même».



Pour sortir le Sénégal de cette situation, où «les gens ne raisonnent plus en termes de culture ni d’éthique», le sociologue préconise un retour aux valeurs. «Tout ce qu’il y a de meilleur en Occident, en Arabie, au Maghreb est venu ici, si nous associons les apports aux fondamentaux que nous avons ici et qui se développent encore chez les Diolas, Bassaris, Sérères, Wolofs partout, en ce moment-là, c’est nous les Sénégalais qui allons enseigner au monde comment sortir de cette situation où le matérialisme rationaliste, positiviste, athéiste et franc-maçonnique a plongé le monde».













Sud Quotidien