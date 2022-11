Pr. Mamadou Diouf sur l’avenir politique de Mimi Touré : « Elle va être candidate en 2024 parce que (…) on ne peut pas avoir une alliance Aminata Touré-Ousmane Sonko »

« Mme Aminata Touré est une politicienne assez extraordinaire. Son avenir politique est très clair. Qu’on soit d’accord avec elle ou non. Et, je pense qu’au moins, dans une certaine mesure, elle a constamment montré la trajectoire qu’elle dégageait pour elle-même. C’est une politicienne, une politicienne ambitieuse qui se bat pour ses ambitions, qui se bat pour ses idées et qui va effectivement, se trouver dans les jeux politiques. Probablement, elle va être candidate en 2024, parce que si elle s’allie, si vous voulez avec le représentant le plus important de l’opposition, elle ne peut être qu’en 3e ou 4e position », a-t-il affirmé.



Avant d’insister : « Je veux dire, on ne peut pas avoir une alliance Aminata Touré-Ousmane Sonko, où c’est Aminata Touré qui dirige, ça, c’est très clair. Donc, elle ne peut que, peut-être, rassembler les gens avec qui elle était et une partie des gens de l’opposition, c’est possible.



Mais aujourd’hui, elle doit se constituer, comme on dit, une base, une base politique, pas en termes de petit espace avec un maire ou député, mais une vraie base nationale. Elle doit se construire maintenant une identité politique, mais une identité politique qui la sorte de là où elle vient. Pour moi, c’est ça qui est le plus important ».









Sud Quotidien