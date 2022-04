Pr Mamadou Moustapha Kassé: "Le Président Wade n’a jamais cru en l’Etat "

Me Abdoulaye Wade, un président libéral qui a dirigé le Sénégal pendant douze longues années mais qui ne croyait pas à l’Etat. Les mots sont du professeur Mamadou Moustapha Kassé, Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) de Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Invité du jour de l’émission objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 24 avril, l’enseignant chercheur par ailleurs, membre de l’Académie Hassan II des sciences et des techniques a indiqué que cette absence de foi en l’Etat du président Wade qui est à l’origine de l’échec du programme Goana (Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance) qu’il n’a pas manqué d’ailleurs de qualifier « d’un bon projet ».



« Certainement, je souhaite que le président Wade nous écoute, je lui disais toujours si la Goana ne réussit pas, c’est parce que tu ne crois pas à l’Etat », a-t-il d’emblée expliqué avant de poursuivre. « Le problème, c’est que de toute manière, vous ne pouvez pas faire des transformations structurelles sans avoir un Etat fort. Voilà le problème. Wade n’a jamais cru à l’Etat. Il incarnait à la limite un libéralisme social mais qui a plus tendance à mettre l’accent sur la liberté individuelle que véritablement l’action publique de l’Etat ».

