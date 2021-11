Pr. Mary Teuw Niane: «Nous n'avons jamais discuté avec quelque autorité que ce soit sur notre décision d'être candidat ou pas» Tête de liste majoritaire du Parti de l'Espoir et du Progrès (Pep) et candidat à la mairie de Saint Louis, Pr. Mary Teuw Niane a présenté son programme. En marge de cette activité, il a fait beaucoup de révélations sur sa liste qu'il qualifie d'indépendante. Il jure que sa liste n'a pas eu d'autorisation de qui que ce soit. Insistant, il souligne qu’il n’a pas eu à en "discuter avec le Président Macky Sall", qui a annoncé avoir autorisé certaines listes parallèles, notamment à Kolda et à Bignona.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Novembre 2021 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Moins de vingt-quatre heures après la publication des listes pour les Locales du 23 janvier 2022, Pr. Mary Teuw Niane a présenté son programme pour Saint-Louis. C'est dans une salle archi comble qu'il s'est adressé aux Saint-Louisiens, en soutenant que les propos du Président Macky Sall selon lesquels il a autorisé certaines listes, ne le concernent pas.



« Ce que je peux vous dire sur ma liste, c'est qu'elle n'a pas eu d'autorisation venue de qui que ce soit, puisque je n'ai jamais parlé avec le Président sur les questions liées aux élections locales, au récépissé d'un parti. C'est clair », a déclaré le candidat du PEP.



Très en verve, il a indiqué que le point de départ de sa liste coïncide avec le 12 janvier 2020. « A l'époque, personne ne parlait de liste de parti ou de quelque coalition que ce soit. Nous n'avons jamais eu à discuter avec quelque autorité que ce soit sur notre décision d'être candidat à la mairie de Saint-Louis ou de ne pas l'être. Nous n'avons pas besoin d'être parrainé par quelqu'un pour aller à la conquête des suffrages des doomu Ndar », affirme l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur.



Et ce dernier de seriner : « Nous n'avons besoin pas d'autorisation pour être candidat aux élections locales du 23 janvier 2022. Ce qui nous intéresse, c'est notre chère ville de Saint-Louis. Nous avons un ambitieux programme. Nous sommes Saint-louisien et voulons quelque chose de mieux pour notre ville et notre département. Nous sommes convaincu que si nous sommes élu, ces projets seront réalisés et Saint-Louis aura un visage beaucoup plus rayonnant », a soutenu ce challenger de Mansour Faye à la mairie de Saint Louis.



S’agissant de son programme, Pr. Mary Teuw Niane indique qu’il « prend en compte toutes les préoccupations de la ville de Saint-Louis ».















L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos