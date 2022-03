Pr. Mouhamadou Ngouda Mboup, constitutionnaliste: « L’Assemblée nationale a l’obligation d’évaluer la Der et la politique d’emploi»

Papa Amadou Sarr est au centre des débats depuis son limogeage. Si certains pensent que ce sont ses propos tenus sur la gente féminine qui lui ont coûté son fauteuil de Délégué général à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la Der/Fj, d’autres soutiennent que ce virement s’explique sur sa gestion polémique pendant quatre ans à la tête de cette structure.



L’un dans l’autre, le constitutionnaliste Pr. Ngouda Mboup précise dans une publication, que l’Assemblé nationale a l’obligation d’évaluer la Der après ce départ de Pape Amadou Sarr.



« L’Assemblée nationale a l’obligation d’évaluer la Der et la politique d’emploi, surtout depuis la création des pôles emplois qui sont de véritables coquilles vides », a publié sur sa page Facebook, Pr. Ngouda Mboup.



