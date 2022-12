Pr Moustapha Kassé: «Nos modèles économiques sont périmés»

C'est une sommité des sciences économiques en Afrique qui fait ce constat alarmant. Après un demi-siècle de recherche sur les théories économiques et sur le développement du continent, Pr Moustapha Kassé est sans ambages sur l'orientation que l'Afrique doit prendre pour impulser un réel développement. ''L'Etat est le facteur le plus important pour le développement économique. Toutes les théories économiques le montrent actuellement. Et en Afrique dans sa composante francophone, l'État est importé. Et l'Etat importé fait partie des grands problèmes des pays africains'', soutient le chevronné économiste non sans indiquer que c'est un mimétisme qui retarde plus qu'il ne fait avancer, relate L'As.



Et Pr Kassé de constater en outre : ''Surtout quand vous y ajoutez un système étatique imité des institutions de la cinquième République. L'État que nous imitons en Afrique est un Etat de coup d'Etat. De Gaulle n'était pas un civil mais un militaire. On a façonné les institutions de la République à son image.'' À l'en croire, c'est pourquoi partout en Afrique, les présidents sont des demi-dieux. Signalant dans la foulée aussi que le peu qui restait de l'Etat a été abîmé par les politiques d'ajustement structurel. Devant le Réseau des Économistes, l'enseignant qui n'a rien perdu de sa verve et de sa densité intellectuelle malgré son âge avancé plaide pour un changement définitif de ces considérations erronées. ''Il faut que ça change. On doit trouver maintenant des modèles pertinents de changement social. Les modèles économiques que nous avons appliqués sont des modèles périmés'', insiste-t-il. De son avis, l'émergence n'est pas un slogan. ''Si on veut faire l'émergence, il faut qu'elle soit accompagnée de transformations structurelles de l'économie de base'', prône le chercheur. Dans le même ordre d'idées, il trouve qu'il faut redessiner l'horizon du développement. ''Mais quel développement ? Je dis le développement social'', préconise Pr Kassé

''trouver nos propres solutions en Afrique est le passage obligé''



Dans la même veine, il rappelle que trouver ses propres solutions estle passage obligé pour les pays africains. Toutefois, il se désole du fait que les pouvoirs publics en Afrique n'aiment pas l'intelligence. ''Dans tous le pouvoirs qui ont hérité du régime présidentiel français, nous avons plus des demi-dieux que des gens qui nous dirigent'', s'insurge l'économiste. Dans ce cadre d'ailleurs, il a fait un diagnostic sévère du continent. ''Rares sont les pays en Afrique qui ont réussi à faire deux choses : construire un système économique performant et pertinent et en même temps construire une démocratie qui ne soit pas un alibi de recours aux fonds internationaux comme le souhaite l'Occident de manière générale'', renseigne-t-il avant d'ajouter : ''On a l'impression d'être des pays très riches, assis sur des richesses inestimables, et qui sont toujours des pays en sous-développement. Est-ce que ce sont nos théories qui ne sont pas pertinentes ? Si elles sont pertinentes, est-ce qu'on les applique ?'' Il a insisté davantage sur le recours aux compétences pour trouver des solutions au développement du continent.