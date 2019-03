Pr Salif Gaye, université de Thiès: «C’est Sall qui m’a plutôt envoyé des images obscènes»

Le désormais ancien vice-recteur de Thiès a câblé «L’As» pour apporter des précisons par rapport à l’information parue dans l’édition d’hier où on parle de son limogeage. De Paris où il a fait une escale après un pèlerinage à Fès (Maroc au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane), Pr Salif Gaye explique que contrairement à ce que nous avions écrit dans notre article paru dans «L’As» du 26 mars 2019, il n’a envoyé aucune image indécente au Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, Recteur de l’Université de Thiès.



«C’est le professeur Ousmane Sall qui m’a envoyé les images en faisant copie aux autorités», dit-il. Par ailleurs, il faut souligner que par arrêtés n° 000345 et n°0000346 du 21 mars 2019, Mme le Recteur de l’Université de Thiès, Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, a respectivement mis fin aux fonctions du Pr. Salif Gaye, Vice-recteur et Pr. Ousmane Sall, Directeur de l’École doctorale.















L’As

