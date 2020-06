Pr. Seydi:"Actuellement, il y a beaucoup de patients graves qui refusent de venir à l’hôpital du fait de la stigmatisation et..."

Le Pr. Moussa Seydi a lancé un message ce matin à l’endroit des personnes qui stigmatisent les malades du Covid-19: « La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même, parce qu’elle ne va pas consulter un médecin et ainsi risquer sa vie. A l’heure où je vous parle, il y a beaucoup de patients graves qui sont à domicile, qui refusent de venir à l’hôpital du fait de la stigmatisation et parmi ces patients il y a des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé ».



Selon Dr. Bousso, Directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires (COUS), la stigmatisation met aussi en danger l’entourage des malades, car ces derniers ne vont pas respecter les gestes barrières.





