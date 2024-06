Pratiques commerciales douteuses : Ousmane Sonko ne lâche pas les minoteries

Même si les minoteries (les industries farinières) ont abdiqué rapidement et sans conditions, en levant ce mardi, leur décision de suspendre la production de farine boulangère, elles risquent de payer cher leur défiance contre le régime.



Hier, en Conseil des ministres, Ousmane Sonko a indiqué que le Gouvernement est déterminé à poursuivre les investigations pour tirer au clair les constats de pratiques commerciales douteuses par certaines entreprises, en commençant par celles évoluant dans la minoterie. Alors les industriels de l’AMIS n’ont qu’à se tenir prêts, puisque « le « JUBAL », et le « JUBANTI» sont à leurs portes, nous dit "Le Témoin".



Le Premier ministre est également revenu sur les mesures de baisse du coût de la vie, entrées en vigueur le lundi 24 juin 2024. À cet égard, il a demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce, de veiller à la mobilisation de ses services, en vue du strict respect des prix sur l’ensemble du territoire national.



Il a, en outre, exhorté le ministre de l’Industrie et du Commerce, à entreprendre les démarches nécessaires en vue de finaliser les travaux d’élaboration des projets de décrets et d’arrêtés d’application de la loi numéro 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection des consommateurs.