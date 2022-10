Pré Cop 27 / Congo: Le MEDDTE Alioune Ndoye avec ses collègues pour une répétition générale en novembre en Egypte

En prévision de la Cop-27 prévue en novembre prochain à Charm El-Cheikh (Egypte), environ 60 ministres en charge du Climat prennent part aux travaux préparatoires de la Précop-27 ouverts ce lundi 3 octobre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).



Pendant trois jours, soit du 3 au 5 octobre, les participants vont fixer des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l’agenda des débats lors de la Cop 27. Celle-ci va se focaliser notamment sur l’adaptation aux impacts climatiques, la finance climat, les pertes et dommages sur l’environnement et les questions relatives à la mobilisation des ressources.



Monsieur Alioune Ndoye, ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique représente le SÉNÉGAL