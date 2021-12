Préavis de grève de 72 heures: 105 travailleurs bénévoles de l'Hydraulique au cœur, pénurie d'eau en vue si...

" Nous sommes là depuis 15 ans pour certains, 20 ans ou 30 ans, sans contrat et nous courons depuis longtemps derrière l'Etat pour qu'il nous embauche mais que des promesses non tenues. Mais comparé aux efforts que l'Etat fait pour recruter des agents à la Fonction publique,, nous croyons que recruter 105 travailleur bénévoles au niveau national, n'est pas un problème pour un Etat ambitieux et conscient de l'enjeu de l'eau dans le monde rural ", ont-ils fait savoir.



Des recrutements fallacieux





Selon ces derniers, " en 2018, Mansour Faye a recruté 40 jeunes politiciens sans formation et sans qualification. En 2020, le ministre Serigne Mbaye Thiam et le DG de l'OFOR ont recruté 50 chauffeurs de camions citernes qui ne savent pas conduire. Là où, depuis 15 ou 20 ans, d'autres chauffeurs travaillent sans contrat dans ce secteur ", disent-ils.



" Et pourtant, le 19 janvier 2021 dans un courrier qu'on a reçu, le président de la République a donné des instructions pour que le ministre Serigne Mbaye Thiam règle la situation des travailleurs bénévoles, mais depuis lors, il fait la sourde oreille. Nous réclamons sont départ immédiatement et d'ici quelques jours, si l'Etat ne pose aucun acte sur nos revendications, on va déposer un préavis de grève de 72 heures. Ce qui sera une catastrophe dans le monde rural ", avertissent-ils.



80% du travail fait par les bénévoles



" Les chefs de service savent que 80% du travail est réalisé par les bénévoles. Que cela soit dans les interventions de dépannage des forages. Sans oublier qu'on gère la maintenance de plus de 2000 forages dans le monde rural. Si on met notre projet à exécution, donc on va constater d'ici quelques jours, une pénurie d'eau partout dans les forages ", regrettent-ils. .