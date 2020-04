Précarité, jeunesse désœuvrée, sous-équipement : Soune Sérère, un ‘’no man’s land’’ à Diass A 15 minutes de Dakar, dans la communauté rurale de Diass, qui abrite l’aéroport Blaise Diagne, le village de Soune sérère, est si près de la capitale, mais si éloigné de la vie urbaine. Leral TV a braqué ses caméras sur cette zone ‘’émergente’’ où les femmes sont encore transportées à bord de charrette pour accoucher.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 10:33

La seule ambulance du seul poste de santé de la localité est tombée en panne depuis plusieurs mois. Le maire de la localité a rejeté l’initiative des jeunes qui se sont cotisés pour réparer le véhicule.

Ces jeunes, pour la plupart oubliés dans le recrutement à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, sont des conducteurs de motos Jakarta dans leur écrasante majorité. Et en ces périodes de Covid-19 et d’état d’urgence, leur désœuvrement est total.

Le coronavirus qui accentué le dénuement du poste de santé, qui n’a qu’un seul médecin, une seule sage femme, et qui manque de matériels de protection contre le Covid-19. Ce, malgré les efforts des populations qui tentent de doter leur structure de ces produits devenus essentiels.



