Précipitations du week-end: Trois morts annoncés Le week-end est pluvieux à Dakar et sa banlieue. Selon les données de l’Agence nationale de la météorologie (ANACIM) collectées ce samedi, dans la tranche horaire de 6h du matin à midi), 92 mm de pluies sont tombés à Dakar Hann, 18.8 m3 dans le département de Rufisque, 72.2 à Yeumbeul Sud et 78.2 à Yeumbeul Nord.

Au-delà des dégâts matériels, les fortes précipitations du week-end ont déjà fait trois morts, annonce le chef de l’Etat, Macky Sall qui se trouve actuellement en Arabie Saoudite.



A Cambérène, un jeune garçon est mort par électrocution après de fortes pluies. Un cas de décès a été enregistrés, au Fouta, dans le Nord du pays, notamment au village de Sadel, suite à l’effondrement d’un bâtiment en banco, emporté par les eaux.



Le dernier cas de décès a été répertorié dans le département de Keur Massar, notamment à Yeumbeul Nord. « Donc, ça fait trois décès, c’est beaucoup », s’est exprimé Macky Sall sur Radio Sénégal. Qui justifie les inondations par les périodes de dérèglement climatique qui entrainent une non-prédictibilité. « Il est très difficile aujourd’hui de prévoir aujourd’hui ce qui va se passer d’une année à l’autre. Déjà, la météo avait indiqué que les fortes pluies se concentreraient autour de la fin du mois d’août et début septembre », a-t-il déclaré. Mais, précise-t-il « après, ça va s’estomper. »



L’ANACIM prévoit des pluies intermittentes au centre et surtout à l’Ouest où il y a risque élevé de pluie pour toute la journée.



