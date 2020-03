Prédation foncière : le maire de Darou Khoudoss se défend et accuse Une marche avait été organisée la semaine dernière par des populations de Darou Khoudoss, pour dénoncer une prédation foncière du maire de la localité. Notamment un accaparement de terres pour un projet de marché à Darou Khoudoss. Face à la presse, hier, Mame Magor Kane s’est défendu. « Je n’ai touché aux terres de qui que ce soit. Pour le projet du marché dont on parle, je suis allé voir les propriétaires des terres de l’espace ciblé, qui ont donné leur accord pour l’érection du marché et je m’en suis limité à cela. Les conseillers municipaux qui ont initié cette marche, ne savent même pas ce qui se passe à la mairie, car ils ne viennent jamais à la mairie », a-t-il fustigé dans des propos relayés par la Rfm.

