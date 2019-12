Prédictions catastrophiques pour 2020 : Abdoulaye Diouf démonte Abdoul Mbaye Les cadres de l’Apr, par la voix de leur coordonateur, Abdoulaye Diouf Sarr, ont tenu à répondre à Abdoul Mbaye qui fait une sombre prédiction de la situation économique du Sénégal pour 2020, vendredi, lors d’un point de presse.

« Certains disent que la croissance ne se mange pas. Moi je dis qu’elle se mange, parce qu’elle détermine la santé de notre économie. Et nous avons trouvé cette croissance à 2% pour la porter à 7% et la stabiliser », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, hier, lors d’un meeting sargal dédié au président Macky Sall.

Et de poursuivre. « Nous avons trouvé un budget de 2000 milliards pour le porter à 4000 milliards. Je me demande comment un ancien Premier ministre qui se dit de surcroît économiste peut dire que la situation du Sénégal sera catastrophique en 2020 au regard de tout cela. Je dis non, la situation du Sénégal n’est pas catastrophique ».

Le ministre de la santé ajoute, « le pays va bien sur le plan économique et le dialogue national initié par le président de la République jettera les bases de sa stabilité politique. Je dis que cette appréciation venant d’un ancien Premier ministre est une grossière et manifeste erreur ».



