Préférence léboue à la maire de Dakar : Abdoulaye Makhtar Diop persiste et signe Sa position de vouloir soutenir un candidat Lébou à la mairie de Dakar avait suscité la politique. Mais Abdoulaye Makhtar Diop reste droit dans ses bottes. « Si la coalition Bby présente un candidat Lébou, je le soutiens. Si c’est le Pds qui investit un candidat Lébou, c'est lui que je vais soutenir », déclare-t-il sur le plateau de "Encore +" (2STv). Pour le Grand Serige de Dakar, cela n’a rien à voir avec l’apologie du vote ethnique. Moustapha Diakhaté et Ibrahima Sène avaient qualifié ses propos comme une « balkanisation communautariste ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 10:12



