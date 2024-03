Premier Conseil des Ministres de l’Umoa : Plusieurs textes adoptés

A l’ouverture de cette première réunion au titre de cette année, le président du Conseil, par ailleurs ministre ivoirien en charge des finances et du budget a annoncé que selon les projections de la Bceao, la croissance du Produit intérieur brut (Pib) de l’Uemoa devrait atteindre 6,5% en 2024. Pour Adama Coulibaly, cette accélération de la croissance économique sera principalement soutenue par la bonne tenue des productions extractives et manufacturières.



En revanche, le président du Conseil des ministres de l’Uemoa a relevé que l’espace communautaire reste vulnérable aux fluctuations de la conjoncture internationale ainsi qu’aux défis sécuritaires et socio-politiques internes dans un contexte marqué par les effets néfastes du changement climatique.



En ce sens, il a souligné l’importance de travailler en synergie, au niveau régionale, pour renforcer la résilience de l’Union économique et monétaire Ouest africaine face à ces défis.



Plusieurs textes adoptés



A l’issu de cette réunion, le président Amadou Coulibaly s’est réjoui de l’adoption du rapport sur la situation économique et monétaire de l’Uemoa au 31 décembre 2023. Selon lui, ce document fournit des éléments sur l’activité économique qui, a-t-il dit, est restée dynamique avec un ralentissement généralisé de l’inflation et des perspectives favorables en termes de croissance, d’inflation et de stabilité extérieure.



A cet égard, il a indiqué que l’approbation des comptes de la Bceao pour l’exercice 2023 et l’affectation du résultat financier répondent à l’exercice de leurs prérogatives au regard des missions qui leurs sont dévolues par le traité de l’Uemoa et les statuts de l’institut d’émission.



« Je note également, avec satisfaction, l’adoption de la décision fixant les montants seuils complémentaires pour la mise en œuvre de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’Uemoa », a dit M. Coulibaly.



Qui a expliqué qu’après les seuils adoptés par leur organe en décembre 2023, ceux-ci viennent compléter le dispositif de mise en œuvre de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de l’Uemoa.



Par ailleurs, il a indiqué que la nomination du représentant de la Guinée Bissau au sein du Comité de politique monétaire (Cpm), en application des statuts de la Bceao, permet d’assurer la représentation de l’ensemble des États membres de l’Union au sein de cet important organe de la banque centrale.



S’agissant de la demande relative à la modification de certaines dispositions de la loi uniforme relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les Etats membres de l’Uemoa introduite par la République du Bénin, il a confié que les échanges seront poursuivis entre les services de la Bceao et ceux du Bénin en vue d’une prochaine soumission du dossier au Conseil des ministres.



Aussi, a-t-il ajouté dans la foulée, je me réjouis de l’application des articles 7 et 8 de l’annexe à la Convention régissant la Commission bancaire de l’Uemoa permettant le renouvellement du mandat des membres du Collège de résolution.



Par ailleurs, il s’est félicité de l’approbation des comptes annuels de la Banque Ouest africaine de développement (Boad) et de son rapport annuel au titre de 2023. En outre, il s’est également réjoui de leurs « échanges fructueux sur la situation du prélèvement communautaire de solidarité soumise par la Commission de l’Uemoa ».



S’agissant de l’Autorité des marchés financiers de l’Umoa (Amf-Umoa), Adama Coulibaly a indiqué que le Conseil a mandaté son président de procéder à la désignation des représentants des États membres de l’Union dans les Conseils d’administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) et du Dépositaire central/Banque de règlement (Dc/Br) dès la réception des candidatures à communiquer par le Bénin et le Burkina Faso.



Enfin, en ce qui concerne la réforme institutionnelle et organisationnelle de l’Amf-Umoa, il a dit prendre note du mandat que lui ont donné ses collègues aux fins de l’adopter dès que les consultations sur les questions résiduelles auront permis de trouver une réponse satisfaisante. Il a, en conclusion, exprimé, à nouveau, ses remerciements aux autorités sénégalaises.



Bassirou MBAYE







