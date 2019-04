Premier Conseil des ministre: “Nous l’avons vécu avec beaucoup de sérénité”, declare Samba Diobène Ka, Le nouveau ministre de l’Elevage et Productions animales a déclaré avoir bien vécu son premier Conseil des ministre dans le gouvernement Macky 2.

« C’était un Conseil de prise de contact et nous l’avons vécu avec sérénité. Il y a plusieurs défis à relever. Nous appelons tous les acteurs du secteur de l’élevage pour l’atteinte des objectifs qui nous sont assignés », a, en effet, déclaré Samba Diobène Ka à L’Observateur.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 12:29



