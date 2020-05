Premier League / Bonne nouvelle pour Liverpool: Les clubs ont trouvé un accord

Les 20 clubs de Premier League sont tombés d’accord ce lundi : l’entraînement reprendra dès demain, mardi. Ainsi, les joueurs se prépareront pour la reprise du championnat, qui devrait intervenir au courant du mois de juin. Une belle occasion pour les Reds de Liverpool de finir le travail qu’ils ont commencé et de remporter leur premier titre en Premier League depuis 30 ans.



« Les acteurs de la Premier League ont voté aujourd’hui à l’unanimité pour reprendre l’entraînement en petits groupes, à partir de demain après-midi, la première étape vers le redémarrage de la Premier League, lorsque cela sera possible en toute sécurité. La première étape du protocole de retour à l’entraînement permet aux équipes de s’entraîner tout en maintenant une distanciation physique », a publié la Premier League à travers un communiqué.



Cependant, les joueurs qui refuseront de s’entraîner, ne seront pas payés par leurs clubs.

