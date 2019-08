Premier League: Calendrier "des affiches" de la nouvelle saison 2019/2020

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

Champion d'Angleterre Manchester City est prêt pour conquérir un troisième titre d'affilé. La Premier League vient de dévoiler le calendrier pour la saison 2019/2020. Et voici les dates principales. A suivre dès le 9 aout avec le Champion d'Europe Liverpool qui reçoit Norwich



Les 20 clubs de Premier League sont désormais fixés. La Ligue anglaise vient en effet de dévoiler le calendrier pour l’exercice 2019/2020. Une saison qu’ouvrira le champion d’Europe en titre, Liverpool, à domicile face à Norwich le vendredi 9 août prochain. Tenant du titre, Manchester City débutera par un déplacement à Londres pour rencontrer West Ham. Néanmoins, le match le plus attendu sera sans doute celui du dimanche 11 août et le choc entre Manchester United et Chelsea à Old Trafford.



La suite du mois d’août sera d’ailleurs rythmée par plusieurs chocs. Le 17, les Citizens accueilleront Tottenham, Arsenal se rendra à Anfield le 24 avant de disputer son fameux derby face à Tottenham à l’Emirates le 31. Le derby du nord-ouest de l’Angleterre entre Manchester United et Liverpool se tiendra le 19 octobre, tandis qu’il faudra patienter jusqu’au 9 novembre pour voir Pep Guardiola et Jürgen Klopp s’affronter. L’Allemand aura l’avantage de recevoir au match aller.



Les principales affiches de la saison :



Dimanche 11 aout



Manchester United - Chelsea



Samedi 17 août 2019



Manchester City-Tottenham



Samedi 24 août 2019



Liverpool-Arsenal



Samedi 31 août 2019



Arsenal -Tottenham



Samedi 21 septembre 2019



Chelsea-Liverpool



Samedi 28 septembre 2019



Manchester United-Arsenal



Samedi 19 octobre 2019



Manchester United-Liverpool



Samedi 26 octobre 2019



Liverpool-Tottenham



Samedi 9 novembre 2019



Liverpool-Manchester City



Samedi 23 novembre 2019



Manchester City-Chelsea



Mardi 3 décembre 2019



Manchester United-Tottenham



Samedi 7 décembre 2019



Manchester City-Manchester United



Samedi 14 décembre 2019



Arsenal-Manchester City



Samedi 21 décembre 2019



Tottenham-Chelsea



Samedi 28 décembre 2019



Arsenal-Chelsea



Mercredi 1er janvier 2020



Arsenal-Manchester United



Samedi 11 janvier 2020



Tottenham-Liverpool



Samedi 18 janvier 2020



Liverpool-Manchester United



Mercredi 22 janvier 2020



Chelsea-Arsenal



Samedi 1er février 2020



Tottenham-Manchester City



Samedi 8 ou 15 février 2020



Chelsea-Manchester United



Samedi 22 février 2020



Chelsea-Tottenham



Samedi 29 février 2020



Manchester City-Arsenal



Samedi 7 mars 2020



Manchester United-Manchester City



Samedi 14 mars 2020



Tottenham-Manchester United



Samedi 21 mars 2020



Chelsea-Manchester City



Samedi 4 avril 2020



Manchester City-Liverpool



Samedi 25 avril 2020



Tottenham-Arsenal



Samedi 2 mai 2020



Arsenal-Liverpool



Samedi 9 mai 2020



Liverpool-Chelsea



Toute l'actualité de la Premier League c'est ici sur LERAL.NET

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos