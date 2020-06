Premier League - Everton tient en échec Liverpool de Sadio Mané Le derby entre Everton et Liverpool s'est soldé par un match nul vierge. Sadio Mané, peu en vue n'a pas réussi à mettre son 4ème but en huit (8) rencontres contre les Toffees.

Le Ballon d'Or africain, Sadio Mané, pour la reprise de la Premier League a été peu en réussite. Il a été assez transparent devant Everton qui, même s'il n'a plus rien à perdre en championnat, n'a pas voulu perdre ce derby, surtout dans son antre de Goodison Park. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont montrés dangereux avec un ballon qui a flirté avec le montant des Reds. Baye Oumar Niasse, plus que jamais indésirable du côté des bleus, n'a pas encore été retenu.

Liverpool, sur la lancée de ses matchs perdus avant la pandémie, a de la marge, distançant son dauphin de désormais 23 points.



