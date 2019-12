Premier League: Ismaïla Sarr fait tomber Manchester United

Ses débuts en Premier League sont marqués de piètres prestations avec son club Watford. Mais ces derniers jours, Ismaila Sarr commence à reprendre du poil de la bête. Souvent titulaire, Sarr a réussi à marquer son troisième but ce dimanche lors de la réception de Manchester United. Un match qui comptait pour la 18 journée de l'élite anglaise et qui s'est soldé par 2-0 en faveur de Watford.



Sarr a ouvert la marque à la 50e mn d'une reprise de volée piquée dont la trajectoire a été mal jugée par le portier de United. C'est lui aussi qui a provoqué le pénalty qui permet à son équipe de remporter le match par 2-0.

