Premier League : Ismaïla Sarr met fin à l'invincibilité de Sadio Mané et Liverpool La série d'invincibilité des Reds a pris fin sur le terrain de Watford (0-3) ce samedi, lors de la 28e journée de Premier League.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mars 2020 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|

Les Reds ne sont pas invincibles. Leader incontesté, quasiment assuré d'être sacré champion d'ici quelques journées, Liverpool a été battu (0-3) pour la première fois de la saison en Premier League, à Watford, ce samedi, lors de la 28e journée. L'ancien joueur du Stade Rennais, Ismaïla Sarr a été le bourreau des hommes de Jürgen Klopp en inscrivant un doublé (54e, 60e). Liverpool n'avait plus perdu en Championnat depuis le 3 janvier 2019, face à Manchester City (1-2), lors de la 24e journée de la saison 2018-2019. Une série de 44 matches qui a donc pris fin en début de soirée.

Contre West Ham, déjà, le week-end dernier, les Reds avaient été sérieusement bousculés avant de trouver les ressources pour s'imposer (3-2). Pas cette fois. Le premier doublé d'Ismaïla Sarr en Angleterre a sonné le glas de la quête de Liverpool, qui n'égalera donc pas le record d'invincibilité d'Arsenal, établi tout au long d'une saison (2003-2004) et plus (49 matches sans défaite). L'attaquant sénégalais a d'abord poussé le ballon au fond des filets en profitant d'un bon service d'Abdoulaye Doucouré (1-0, 54e). Lancé par Troy Deeney, il a ensuite filé dans le dos de Virgil Van Dijk, avant de battre Alisson d'un joli ballon piqué (2-0, 60e).

Face au 19e de Premier League - qui en profite pour sortir de la zone rouge - Liverpool n'a jamais existé. Amorphes, les joueurs de Jürgen Klopp n'avaient frappé qu'une seule fois au but à la mi-temps, un tir en angle fermé de Mohamed Salah (20e). Dépassés par l'intensité des Hornets, les Reds ont définitivement cédé quand Troy Deeney, servi par Sarr, a inscrit le dernier but de la rencontre (3-0, 72e). Avec 22 points d'avance sur Manchester City, Liverpool sera champion. Mais un champion vaincu.

Le joueur : Ismaïla Sarr, héros inattendu

Entre les deux Sénégalais présents sur la pelouse, formés à Génération Foot avant d'atterrir au FC Metz, on attendait davantage Sadio Mané. Mais c'est bien Ismaïla Sarr qui a pris tout la lumière. Pour sa première titularisation depuis sa blessure aux ischio-jambiers, contractée en janvier, l'ancien Breton fut intenable et s'est surtout offert son premier doublé depuis son arrivée en Premier League.



À la poursuite de nombreux records, les Reds avaient l'occasion d'en faire tomber un premier ce samedi : le nombre de victoires de rang en Championnat (19). Leur série avait débuté contre Tottenham le 27 octobre. Mais, en perdant contre Watford, ils restent à hauteur de Manchester City, qui avait également enchaîné 18 victoires de suite en 2017-2018.

Lequipe.fr



