Premier League- Liverpool vs Wolverhampton: Sadio Mané ouvre le score (1-0)

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2019 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané a inscrit son 10e but de la saison en Premier League, en ouvrant le score pour Liverpool contre Wolverhampton.



L’international sénégalais permet aux Reds de se libérer avant la mi-temps, après un début de match assez difficile.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos