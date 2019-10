Premier League: Phil Foden,19 ans, est le seul joueur né dans les années 2000 à avoir marqué C'est surtout qui motive l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola à garder son jeune milieu de terrain de 19 ans, Phil Foden. Il ne pense même pas à ouvrir les portes pour un éventuel transfert.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|

La presse anglaise faisait état d’un fort intérêt de garder sa jeune pépite le plus longtemps possible. Il acceptera de le vendre pour une somme astronomique. "Nous n'avons pas donné un nouveau contrat à Folden par accident jusqu'en 2024. il est le seul joueur qui ne peut être vendu en aucune circonstance".



Il faut retenir que Philip Walter Foden, né le 28 mai 2000 à Stockport, est le premier joueur né dans les années 2000 à marquer en Premier League.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos