Premier League : Sadio Mané remet Liverpool en marche Liverpool a renoué avec le succès en s’imposant face à Bournemouth (2-1) en ouverture de la 29e journée, samedi, à Anfield.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mars 2020 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Battus par Watford (3-0), lors de la journée précédente, et dominés en FA Cup par Chelsea (2-0), Liverpool avait besoin de relancer la machine. C’est chose faite avec un succès 2-1 sur Bournemouth.

Sadio Mané a été le principal artisan de ce succès en servant Mohamed Salah pour légalisation des Reds, menés d’entrée dans ce match (1-1, 25e). Virgil van Dijk servait ensuite Mané, couvert par Aké, qui concluait d’un plat du pied pour tromper Adrian et donner l’avantage à Liverpool (2-1, 33e). Un succès pas très convaincant, mais qui permet à Liverpool de reprendre sa marche en avant, avant les 8èmes de finale retour de la Ligue des champions contre l’Atletico de Madrid, mercredi prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos