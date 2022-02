Premier League: "Super" Sadio retrouve ses marques avec cette splendide volée (vidéo) Timide depuis son retour triomphal de la Can 2021 au Cameroun, Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets avec Liverpool. Il a marqué son neuvième but de la saison avec son club.



Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant sénégalais des Reds est en forme. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) officiellement appelée Cameroun 2021, avec le Sénégal, Sadio Mané s’est inscrit dans la continuité dès son retour en club.



Face à la lanterne rouge, Norwich City, ce samedi 20 février en Premier league, il a permis à son équipe de recoller au score, 1-1, à la 64e. Il a inscrit un but splendide d’un volet acrobatique. Score final, 3-1, en faveur de Liverpool.



Salah, parmi les artificiers, a répondu à Mané. Les Reds, 57 points, occupent la 2e place, au classement, dans le sillage de Manchester City, 63 points, avec un match en moins.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook