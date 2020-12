Premier cas de décès lié au Coronavirus à Fatick : Un imam emporté par la Covid-19 Le centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Fatick a enregistré ce dimanche son premier cas de décès lié à la Covid-19. Il s’agit de l’imam de la mosquée du quartier traditionnel «Ndiaye Ndiaye» dans la commune de Fatick.

L’As qui relaie l’info, signale que le centre avait enregistré la semaine passée 39 cas de covid- 19. 32 malades étaient suivis à domicile et 07 étaient hospitalisés à l’hôpital régional.



Repose en Paix imam que la terre te soit légère et que le paradis soit ta nouvelle demeure pour l’éternité



