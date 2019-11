Premier galop d'entraînement des Lions à Thiès : Mané, Niang et Mendy absents

L’équipe nationale a effectué lundi au stade Lat-Dior de Thiès son premier galop d’entraînement, en perspective de son match contre le Congo, prévu mercredi dans la cité du rail, en l’absence de trois de ses joueurs Sadio Mané, Mbaye Niang et Edouard Mendy. Ce match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), est prévu mercredi à 18 heures au Stade Lat-Dior de Thiès.



Le groupe a démarré la séance dans les coups de 19 heures, pour près de deux tours d’horloge, devant un public enthousiaste. Des ateliers de conservation du ballon et de contournement de l’adversaire étaient au menu de cette préparation technique de l’équipe scindée en deux, sous la supervision du coach Aliou Cissé. Parmi les joueurs présents, il y avait Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta, etc. Sadio Mané, Mbaye Niang et Edouard Mendy seraient déjà arrivés au Sénégal, mais n’ont pas pris part à la préparation.



L’attaquant Famara Diédhiou a jugé l’ambiance ‘’bonne’’, tout comme la pelouse qui d’après lui, n’est ‘’pas mal’’.

‘’On est confiant’’, a-t-il dit aux journalistes, au terme de l’entraînement. Le groupe essaie de ‘’mettre de la qualité et de l’application’’, a-t-il dit, promettant au nom de ses coéquipiers, de ‘’se donner tous les moyens pour gagner ce match’’.

Mohamed Nabi Sarr qui en est à sa première sélection en équipe nationale, s’est dit ‘’honoré’’ et ’’fier’’ d’être coopté parmi de ‘’très grands joueurs’’. ‘’J’avais vraiment hâte de rejoindre le groupe et là, je suis content’’, a-t-il confié.



Se montrant réconforté d’avoir tout un peuple derrière l’équipe, il note que c’est une source de motivation pour faire un bon résultat. Visiblement très ému, il dit être ‘’à la disposition’’ du coach et prêt, en tant que ‘’Lion de la Téranga’’, à jouer à tout poste qui lui sera proposé.



Interpellé sur sa posture par rapport à son père, le fils de l’ancien footballeur Boubacar Sarr Locotte, lance : ‘’je ne serai jamais aussi fort que lui, mais on va essayer’’.

La séance d’entraînement des Lions de ce mardi, dernière avant la rencontre, se tiendra à huis-clos.

