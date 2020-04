Premier jour Couvre-feu- Commissaire Abdoul Wahab Sall : "Les auteurs des bavures ont ont été sanctionnés"

Le commissaire Abdoul Wahab Sall qui était l’invité du Jury du dimanche (JDD) a renseigné que les policiers auteurs de violences dans la première nuit du couvre-feu ont été sanctionnés.



« Ils ont fait l’objet, au moins, de mesures disciplinaires au départ. Au moins, la première catégorie de sanctions leur a été appliquée. Généralement, quand il y a des situations comme ça, c’est des sanctions disciplinaires. On a un statut qui date de 2009 avec son décret d’application qui prévoit, selon les catégories de personnel dans la police nationale, des sanctions appropriées en fonction de la faute commise".



Parmi ces sanctions, il y a ce qui est appelé une cellule, dans le jargon, comme au camp Abdou Diassé où est placé un fautif pendant 10 jours. Une durée qui peut être prolongée de 20 autres jours. "Parfois, c’est suivi de conseil d’enquête, et le cas échéant, il y a plusieurs types de sanctions. Cela peut être un abaissement d’échelon ou une radiation ou des sanctions intermédiaires », renseigne le commissaire.

