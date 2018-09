Premier league : Chelsea s’impose de nouveau contre Bournemouth, West Ham perd encore

Après la victoire de Liverpool sur la pelouse de Leicester (2-1), la quatrième journée de Premier League se poursuivait cet après-midi. Relégué à trois longueurs suite au succès des Reds, Chelsea se devait de l’emporter pour tenir le rythme effréné des joueurs de Jürgen Klopp.



Dans son enceinte de Stamford Bridge face à Bournemouth, l’équipe de Maurizio Sarri s’est heurtée à une redoutable équipe des Cherries. Pedro a néanmoins trouvé la faille (72e) avant qu’Eden Hazard double la mise (85e) pour s’imposer 2-0.

Toujours invaincu, Everton a concédé le match nul contre Huddersfield (1-1). Dominic Calvert-Levin (36e) a immédiatement répondu à l’ouverture du score de Philip Billing (34e).



N’ayant toujours pas gagné le moindre match, Wolverhampton et West Ham étaient sous pression. Finalement, Adama Traoré a donné la victoire aux Wolves. Enfin dans les autres rencontres, Southampton s’est imposé sur la pelouse de Crystal Palace (1-0) et Fulham a concédé un match nul à Brighton (2-2).



Les matches de l’après-midi :

Chelsea 2-0 Bournemeouth : Pedro (72e) et Eden Hazard (85e) pour Chelsea

Brighton 2-2 Fulham : Glenn Murray (67e et 84e SP) pour Brighton ; André Schürrle (43e) et Aleksandr Mitrovic (62e) pour Fulham.



Crystal Palace 0-2 Southampton : Danny Ings (47e) et Pierre Emil Hojberg (90e +2) pour Southampton

Everton 1-1 Huddersfield : Dominic Calvert-Levin (36e) pour Everton ; Philip Billing (34e) pour Huddersfield

West Ham 0-1 Wolverhampton : Adama Traoré (90e +3) pour Wolverhampton



