Premier parc éolien d’Afrique de l’Ouest : Macky Sall inaugure le parc de Taïba Ndiaye ce lundi Le parc éolien de Taïba Ndiaye sera inauguré aujourd’hui par le président de la République. Cette réalisation, la première en Afrique de l’Ouest, a été réalisée à hauteur de 200 milliards FCFA et aura une capacité de 450 000 mégawatts par an, à terme, qui seront utilisés par la Sénélec. Le parc qui comprendra au total 46 turbines, sera livré en trois tranches.

Lundi 24 Février 2020



