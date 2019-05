Premier tête-à-tête depuis la disparition de Cheikh Béthio : les grandes confidences de Serigne Mountakha à Serigne Saliou Thioune Le Khalige général des mourides a reçu le nouveau guide des thiantacounes, Serigne Saliou Tioune, hier, à la résidence Khadimou Rassoul de Touba. La première rencontre entre les deux hommes depuis la disparition de Cheikh Béthio Thioune. Serigne Mountakha Mbacké a fait de grandes confidences à son hôte au cours de cette rencontre, selon L’Observateur.

« Sachez que je suis absolument satisfait de vous », a dit d’emblée Serigne Mountakha Mbacké en présence, entre autres, de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Et de poursuivre, « c’est Serigne Saliou Mbacké qui m’avait confié Cheikh Béthio. En ce temps, rien de ce qui est arrivé, n’était a priori prévisible ».

Et le khalife des mourides de faire une grande confidence au fils de Cheikh Béthio, « Cheikh Béthio m’avait, de son vivant, fait une confidence lors d’un de nos entretiens…Je demande à Dieu de me donner la force de ne jamais la divulguer. La teneur de cette confidence est à coup sûr le soubassement de toutes ces vicissitudes ».

Et Serigne Mountakha Mbacké de confier, « vous lui avez, en suivant mon ndiguel, rendu un service immense que vous n’auriez jamais pu assurer, même avec des années de corvées, à son chevet et pour son compte. Vous ne l’imaginez pas, mais il est conscient de la valeur du service que vous lui avez rendu. Il n’y a que cela qui pouvait lui donner ce qu’il a eu aujourd’hui. De là où il repose, il en reçoit les dividendes ».

Dans sa réponse, Serigne Saliou Thioune a remercié le khalife et a renouvelé toute sa détermination à rester un talibé à l’écoute du ndiguel de Serigne Touba.



