Première édition du Forum de la diaspora sénégalaise organisé à Bruxelles par l’Ambassade du Sénégal Le Forum de la diaspora sénégalaise organisé samedi 19 novembre 2022, à Berchem-Sainte-Agathe, par l’Ambassade du Sénégal en Belgique et au Luxembourg, a connu un succès notable.



Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 15:05

Présidé par S. E. Baye Moctar Diop, la rencontre, première du genre dans les deux pays, a vu la présence de M. Christian Lamouline, Bourgmestre de la commune et des autorités sénégalaises. M. Ibrahima Cissé, Directeur de Cabinet du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, M. Pape Birama Thiam, Directeur de la Coopération Technique et Coordonnateur du PAISD, de M. Abdoulaye Diasse, SG/FONGIP, de Mme Nata Samb Mbacké, Administratrice du FAISE? ont accompagné l’initiative diplomatique.



Avec le thème d’actualité hautement riche « Opportunités et défis d’une diaspora actrice du développement », la première édition du forum a été marqué par une forte mobilisation de la communauté sénégalaise établie dans les deux pays. Y compris d’éminentes personnalités, belges, africaines et européennes.



L’ambition de rapprocher davantage les services de l’Ambassade des compatriotes de la juridiction, tel que déclinée, dans le préambule du forum, a été atteinte. Dans la même veine, il a permis aux compatriotes de connaître certains programmes clé de l’Etat dédiés à la diaspora et les opportunités d’investissement, au Sénégal et au besoin, à les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets.



Dans son discours d’ouverture, l'Ambassadeur du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'Union Européenne, S. E. Baye Moctar Diop a remercié tous ceux qui ont œuvré à rendre possible ce rendez-vous décisif. Il a exprimé sa gratitude, en particulier au Bourgmestre de Berchem Sainte-Agathe, qui a accueilli l’événement dans sa commune.



Outre Enabel et l’Office des Etrangers, le diplomate a rendu hommage aux institutions nationales présentes à Bruxelles, pour faire connaître les programmes pertinents en faveur de la diaspora, ainsi que les mécanismes et procédures pour en bénéficier.



Ainsi, organisé dans une démarche participative, le forum a été un rendez-vous d’échanges, fructueux et conviviaux, autour des préoccupations de la diaspora : le séjour, l’insertion socio-professionnelle, la réinsertion en cas de retour, la mise en œuvre des projets des sénégalais de la diaspora et les défis socio-économiques qui pointent à l’horizon.



Sur l’objectif de la rencontre, Son Excellence soulignera : « ce rendez-vous qui n’a d’autre objectif que d’être au plus près des usagers, de venir vers eux, de les écouter, de recueillir leurs avis afin de lever toute incompréhension éventuelle, d’anticiper sur les difficultés pour trouver des solutions consensuelles et durables, à tout ce qui pourrait nuire à nos relations ».



Une démarche qui s’inscrit dans le sillage des directives du Président, SEM Macky Sall qui, lors du Forum national de l’Administration tenu d'avril 2016 à Dakar, avait demandé à l’Administration d’être « au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, sa lisibilité et l’efficacité de son action ».



Vu le succès de cette 1ère édition du Forum de la Diaspora, l'Ambassadeur demandera à la communauté, de s’approprier de ce rendez-vous annuel et qu'elle soit associée à la préparation, à l'organisation et à la mise en œuvre des décisions prises. Comme quoi, sous la houlette de S. E. Baye Moctar Diop, le double défi de l’organisation et de la participation, a été entièrement relevé.



Les interventions…



Intervenant, le représentant de l’Office des étrangers donnera un aperçu de la migration sénégalaise en Belgique. Par ailleurs, la lancinante question liée à la problématique de l’insertion socio-professionnelle en faveur des migrants et la mobilité entrepreneuriale entre le Sénégal et la Belgique, a été abordé. Ce qui a servi de prétexte à M. Pape Birama Thiam, Directeur de la Coopération Technique et Coordonnateur du PAISD, Mme Nata Samb Mbacké, Administratrice du FAISE, M. Abdoulaye Diassé, SG/FONGIP, (DER/FJ ou encore ENABEL de mettre en évidence les divers programmes proposés de l'Etat aux acteurs de la diaspora sénégalaise. Des débats passionnants ont eu lieu durant la rencontre avant la cérémonie de clôture.



Pour les Sénégalais interrogés, le forum est déjà une réussite probante, pour une première qui fut une agréable journée d’échange et de partage entre participants. Après la lecture des principales décisions et recommandations, les travaux ont été clôturés dans la bonne humeur, un peu plus tard dans la soirée.













