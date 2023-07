Première forte pluie sur la capitale du Rail : Les Thiessois livrés à eux-mêmes

Avec la première forte pluie enregistrée avant-hier, la ville de Thiès a renoué avec les désagréments. Un ras-le-bol des populations presque généralisé puisque, chaque année, plusieurs quartiers de la cité se retrouvent sous les eaux. Déjà, avec ces premières précipitations, le terrain Baye Mass est coupé du populeux quartier Médina Fall, dans la commune Thiès-Nord. Après chaque pluie, des concessions sont immergées, des véhicules submergés par les eaux, des routes impraticables, des rues et avenues sont inondées.



D'aprés "L'As", les quartiers de Silmang, Darou Salam 1 et 2, Bagdad, entre autres, sont coupés du reste de la ville. Le long et vaste boulevard des hautes tensions se transforme vite en une véritable rivière. Des sinistrés de la commune de Thiès-Est, dans tous leurs états, déplorent l’inefficacité du plan Orsec, presque « inexistant » à Thiès et ne manquent pas de faire remarquer que « Thiès est malade de ses dirigeants ». Au niveau de certains quartiers comme Sampathé, chaque hivernage, plusieurs concessions sont englouties par les eaux pluviales. Des familles qui, dans le désarroi, renouvellent toujours leur demande d’aide d’urgence auprès des autorités compétentes, lesquelles n’ont jamais tenu promesse. Pour dire qu’à Thiès, ce sont plusieurs milliers de personnes qui, tous les ans, sont affectées par les inondations, rapporte "Seneweb". En particulier au niveau des quartiers bas, Nguinth, 10e Riaom, Hersent, Sampathé, entre autres.