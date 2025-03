Première greffe de la moëlle osseuse réalisée par des médecins sénégalais (Média)

Une équipe de médecins sénégalais de l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, à Dakar, a réussi la première greffe de moëlle osseuse réalisée au Sénégal, a rapporté, mercredi, la RTS, la télévision publique.



‘’ C’est une expérience unique, une première au Sénégal. Le patient zéro, opéré le 23 février, se porte bien après un mois de récupération ‘’, a déclaré professeure Fatou Samba Ndiaye, cheffe du Service hématologie clinique et greffe de moëlle osseuse de cet établissement médical, interrogée par la RTS.



Elle a précisé qu’il s’est agit d’une autogreffe de cellules souches, c’est-à-dire que le patient zéro ‘’ est lui-même, son propre donneur ’’.



‘’ Depuis le 17 février, le patient est avec nous, avec des protocoles bien établis et une mobilisation de ses muscles, parce qu’il s’agit d’une autogreffe de cellules souches ’’, a dit la spécialiste, précisant que l’allogreffe, le don d’organe par une autre personne, n’est pas encore à l’ordre du jour.



‘’ Nous ne sommes pas encore dans l’allogreffe, parce qu’on attend que la loi soit finalisée pour aller plus loin, afin d’avoir un donneur différent du patient ’’, a fait savoir docteure Fatou Samba Ndiaye.



Interrogé par la télévision publique, le patient zéro a soutenu que l’opération ‘’ s’est bien passée ’’, après un an d’attente. ‘’ Je me suis senti comme un petit roi ’’, s’est-il réjoui.



La professeure titulaire en hématologie, Seynabou Fall Dieng est en outre revenue sur le processus ayant abouti à cette intervention.



‘’ Nous avons tenu des réunions multidisciplinaires avec les assistants, les internes et fait des gardes. L’objectif était de ne pas avoir une infection ’’, a-t-elle expliqué.



Dans ce sillage, Fatou Samba Ndiaye, cheffe du Service hématologie clinique et greffe de moëlle osseuse, a souligné que ‘’ l’opération a été effectuée gratuitement, avec l’appui des bonnes volontés ’’.



‘’ La direction de l’hôpital a pris en charge tout ce qui est bilan biologique, l’imagerie et nous avons pu contacter nos partenaires. Un laboratoire nous a donné un lot de médicaments de 4 millions de francs Cfa ’’, a t-elle dit.



‘’ Cela ne suffisait pas et nous nous sommes cotisés pour acheter d’autres types de médicaments qui coûtaient excessivement cher et qui n’étaient pas disponibles ’’, a t-elle ajouté.



‘’ Heureusement, nous avons pu finir ce travail qui est un exploit. Nous avons voulu le faire seuls, compter sur l’expertise locale pour montrer que nous en sommes capables ’’, s’est-elle réjouie.



La première greffe de moëlle osseuse est, selon le directeur de l’hôpital Dalal Jam, Moussa Sam Daff, ‘‘ une activité qui est bien inscrite dans le projet d’établissement 2024-2029 ’’.



‘’ C’est l’un des premiers projets, en plus de la Procréation médicalement assistée (PMA). Et cela va diminuer les évacuations sanitaires ’’, a-t-il assuré.















Aps