Première sortie officielle du Premier ministre : Amadou Bâ au Mali aujourd’hui, avant de rejoindre Paris

D’après l’information partagée par emedia.sn, avec ses homologues guinéen Barnard Goumou et mauritanien Mohamed Bilal Messaoud, il sera accueilli par le chef du gouvernement malien par intérim, Abdoulaye Maïga.



Le barrage de Gouina est construit par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) et il est d’une capacité de 140 mégawatts (MW).



Mais, ajoutent nos confrères, Amadou Bâ a apparemment un agenda surbooké, puisque dans la soirée de ce samedi, il doit se rendre à Paris pour assister à un séminaire intergouvernemental, qui doit se tenir les 8 et 9 décembre.



À la tête d’une forte délégation, Amadou Bâ et son homologue française, Élisabeth Borne, vont se pencher sur les questions sécuritaires et migratoires. Et après, ce sera le moment tant attendu pour le Premier ministre nommé le 17 septembre dernier, qui va faire sa Déclaration de politique générale.