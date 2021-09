Première visite: Le Procureur de la CPI à Dakar ce jeudi pour... Karim Khan, Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) depuis le 16 juin 2021, arrive ce jeudi soir, 9 septembre 2021, à Dakar. Il s’agit d’une visite officielle de trois jours, informe le communiqué parvenu à Leral.

Le successeur de Fatou Bensouda, " a choisi de réserver au Sénégal sa première sortie officielle en Afrique, après la visite de travail qu’il a récemment effectuée au Soudan, pays de situation.



Il s’agit pour lui, de solliciter le soutien du Président Macky Sall, ses orientations et conseils sur les voies et moyens pour établir un dialogue franc avec l’Union africaine.



Car, pour la période 2022-2023, le Président Macky Sall assurera la présidence de l’Union africaine ", renseigne le document.

