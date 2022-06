Première visite du ministre de la Santé à l’hôpital de Tivaouane : Marie Khemesse Ngom accueillie par des pancartes

La ministre de la Santé a été accueillie hier par les agents de l’hôpital qui ne décolèrent pas après l’emprisonnement de deux de leurs collègues mises en cause dans l’incendie du Service de néonatologie qui avait causé la mort de 11 bébés.



Une affaire qui avait emporté le prédécesseur de Marie Khemesse Ngom Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr. Infirmiers, sages-femmes, entre autres membres du personnel ont arboré des brassards rouges.



Sur les pancartes, on peut lire : « Respect aux infirmiers, libérez Coumba Mbodj, Awa Diop, Fodé Dione, respectivement aide-infirmière, sage-femme et chef de service maintenance de l’hôpital.

Bes Bi