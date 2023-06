Premières pluies : Premières inondations signalées à Kaolack

Il y a des quartiers comme Darou Salam qui commencent à poser problème, faute d’assainissement. La mairie n’a pas fait la maintenance comme on le faisait chaque année. Et si la pluie tombe aujourd’hui, tous les habitants des Abattoirs Ndangane vont quitter leur domicile. La situation est pareille à Syndicat, où des caniveaux sont bouchés par des cantines et il y a tellement d’ordures. C’est pour cela que nous avons interpellé l’Onas, pour qu’ils viennent s’enquérir de cette situation le plus rapidement possible et faire le curage au niveau de Syndicat et des quartiers Abattoirs Ndangane

Au quartier Escale, dans la région de Kaffrine, on nous fait savoir que les populations sont toujours sous les eaux. Dans la banlieue dakaroise aussi, notamment à Keur Massar, il y a des familles qui sont actuellement sous l’emprise des eaux, à Tivaouane Peulh, à la cité Sotrac et dans les quartiers Tène Bi et Boune. Et on attend d’un moment à l’autre la pluie. C’est pour cela que nous interpellons les autorités étatiques qui gèrent le problème des inondations, de leur venir en aide le plus rapidement possible, parce que d’après les prévisions de la météo, il y aura beaucoup d’eau cette année et si les autorités ne règlent pas ce problème maintenant, ce sera de la catastrophe