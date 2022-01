Premières tendances à Fatick: Quatre maires sortants battus dans le département

Les premières tendances dans le département de Fatick, ne vont pas du tout plaire au Président Macky Sall. Selon les tendances, la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) a perdu cinq communes, nous dit "L'As".



Dans la commune de Ngayokhème, l’ancien ministre Mbagnick Ndiaye, maire sortant et candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby), est pour le moment classé troisième. Il vient après Demba Diouf et Aliou Faye Mbind Tock, respectivement tête de liste de MPD et de la coalition Défar sa Gox. Le maire de la capitale du Sine (Diakhao), le député Pape Birame Touré, va aussi devoir passer le témoin au nommé Thierno Sylla. A Tattaguine, c’est le Haut conseiller des collectivités territoriales qui va remplacer le maire sortant et non moins candidat du Benno, Déthié Diouf.



A Djilas, le candidat de la mouvance présidentielle, Kory Diouf, a été battu par le maire sortant Joe Ndour. Le régisseur des bourses, Badara Ndiaye qui était parti sur une liste parallèle dans la commune de Thiaré Ndialgui, a remporté le scrutin face à la candidate de Benno et non moins maire sortante, Fatou Kiné Diouf. Dans la commune de Fatick, le maire sortant Matar Bâ, a gagné celui qui a été considéré comme son challenger numéro un à Fatick, tout au long de la campagne. Thérèse Faye Diouf a réussi à tirer son épingle du jeu à Diarrère. Dans le département de Foundiougne, le ministre Abdou Latif Coulibaly a pris sa revanche sur ElHadji Moustapha Guèye dit Petit. La commune de Dionewar bascule dans le Benno. Et Lansana Sarr va succéder au maire sortant.