Premiers pas de Diomaye-Sonko au pouvoir: La Cds peint un régime «dangereux»

La Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds) a livré, ce mardi, son diagnostic des premières actions du nouveau régime. Pr. Pape Demba Sy et ses camarades, qui parlent d’un « gouvernement dangereux », fustigent aussi le «non-respect» des engagements tenus en campagne par le duo Sonko-Diomaye. « Ce gouvernement donne le sentiment d’être incapable, véritablement incapable de prendre en charge les problèmes des Sénégalais, entre autres le chômage des jeunes, l’insécurité, la cherté de la vie », a constaté, dans une déclaration rendue public, l’organisation regroupant, entre autres partis, le Pit, Udf/Mboolo mi, Rta-S et la Ld, rapporte Bes Bi.



La Cds s’est indignée aussi de la « politique d’étouffement de la presse », par « le refus de moratoire, le gel des créances, le gel de l’aide à la presse 2024, la résiliation des contrats publicitaires, etc. ». Pis, ce regroupement de partis de la Gauche qui avaient accompagné Macky Sall, soutient que ce pouvoir est « dangereux, d’autant plus que ses géniteurs ont beaucoup promis, berçant la population sénégalaise, les plus jeunes notamment, de toutes les illusions ».